Російський рубль впав до найнижчого рівня за рік: назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російський рубль падає на тлі роздумів трейдерів про вплив виходу Shell, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Припущення про те, що Shell може конвертувати та репатріювати понад 1 мільярд доларів рублевої виручки від продажу проекту на Далекому Сході, сприяли зниженню курсу російської валюти до найнижчого рівня за рік", - ідеться у повідомленні.
Можлива угода - еквівалентна лише одній п’ятій щоденних оборотів рубля до вторгнення росії в Україну - сприяла просуванню валюти за психологічну позначку у 80 рублів за долар у четвер уперше з квітня 2022 року, пише видання.
Доповнення
Як днями повідомляли російські ЗМІ, нафтовий гігант Shell може вийти із російського проекту "Сахалін-2" з грошима. "Новатек", за даними росЗМІ, отримав згоду путіна на те, щоб Shell отримала всю суму 94,8 млрд руб. за свою частку у проекті "Сахалін-2" і могла вивести ці гроші з росії. "Новатек" має намір придбати частку Shell і вже подав заявку до уряду рф.
Джерело: Bloomberg