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Российский ракетный удар по Сергеевке: в больнице от ранений скончалась работница базы отдыха

Киев • УНН

 • 167256 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. 7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время российской ракетной атаки на Сергеевку. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Одесская область. 7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранение во время ракетной атаки рф на Сергеевку. Таким образом количество погибших возросло до 22. Вечная память погибшим от рашистской агрессии украинцам!", - отметил он.

Детали 

Также как сообщил Суспільному городской голова Белгород-Днестровска Виталий Граждан в течение недели женщина находилась в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, но из-за полученных ранений врачам не удалось стабилизировать ее состояние.

Как отмечается, Гулия Бородина работала уборщицей на базе отдыха в Сергеевке, в которую попала российская ракета. В ночь, когда произошел взрыв, она спала в одной из комнат.

Напомним 

Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

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