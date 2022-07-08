Российский ракетный удар по Сергеевке: в больнице от ранений скончалась работница базы отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. 7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время российской ракетной атаки на Сергеевку. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Одесская область. 7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранение во время ракетной атаки рф на Сергеевку. Таким образом количество погибших возросло до 22. Вечная память погибшим от рашистской агрессии украинцам!", - отметил он.
Детали
Также как сообщил Суспільному городской голова Белгород-Днестровска Виталий Граждан в течение недели женщина находилась в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, но из-за полученных ранений врачам не удалось стабилизировать ее состояние.
Как отмечается, Гулия Бородина работала уборщицей на базе отдыха в Сергеевке, в которую попала российская ракета. В ночь, когда произошел взрыв, она спала в одной из комнат.
Напомним
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.