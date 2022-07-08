Російський ракетний удар по Сергіївці: у лікарні від поранень померла працівниця бази відпочинку

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"Одещина. 7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки рф на Сергіївку. Таким чином кількість загиблих зросла до 22. Вічна пам'ять загиблим від рашистської агресії українцям!", - зазначив він.

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Також як повідомив Суспільному міський голова Білгород-Дністровська Віталій Граждан протягом тижня жінка перебувала в реанімації на апараті життєзабезпечення, але через отримані поранення лікарям не вдалося стабілізувати її стан.

Як зазначається, Гулія Бородіна працювала прибиральницею на базі відпочинку в Сергіївці, в яку влучила російська ракета. В ніч, коли стався вибух, вона спала в одній з кімнат.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.