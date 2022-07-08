Російський ракетний удар по Сергіївці: у лікарні від поранень померла працівниця бази відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. 7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час російської ракетної атаки на Сергіївку. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
"Одещина. 7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки рф на Сергіївку. Таким чином кількість загиблих зросла до 22. Вічна пам'ять загиблим від рашистської агресії українцям!", - зазначив він.
Деталі
Також як повідомив Суспільному міський голова Білгород-Дністровська Віталій Граждан протягом тижня жінка перебувала в реанімації на апараті життєзабезпечення, але через отримані поранення лікарям не вдалося стабілізувати її стан.
Як зазначається, Гулія Бородіна працювала прибиральницею на базі відпочинку в Сергіївці, в яку влучила російська ракета. В ніч, коли стався вибух, вона спала в одній з кімнат.
Нагадаємо
Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.