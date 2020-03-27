Российский писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Российский писатель и общественный деятель Григорий Чхартишвили, пишущий и наиболее известный под псевдонимом Борис Акунин, заразился новым коронавирусом. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.
"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с "модной болезнью". Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями.(СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - написал автор.
С 2014 года Григорий Чхартишвили, известный также своей критикой нынешней российской власти, живет во Франции и Великобритании, известный в Украине из-за серии книг о Эрасте Фандорине.
Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 530 тысяч человек.