Російський письменник Борис Акунін повідомив, що інфікувався коронавірусом

ukru
16:58 • 53598 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 128033 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 221419 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 223823 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 225001 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216820 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189076 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185223 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145658 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150076 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107214 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142161 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148701 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127324 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240585 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 221419 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 223823 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 225001 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216820 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35469 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 16714 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127324 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142161 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111991 перегляди
Актуальне
Російський письменник Борис Акунін повідомив, що інфікувався коронавірусом

Російський письменник Борис Акунін повідомив, що інфікувався коронавірусом

Київ • УНН

 • 13479 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Російський письменник і громадський діяч Григорій Чхартішвілі, який пише і найбільш відомий під псевдонімом Борис Акунін, інфікувався новим коронавірусом. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Я закинув Facebook, тому що лежу з "модною хворобою". Трохи зміцнію - обов'язково поділюся враженнями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавірусом набагато страшніший від самого коронавірусу. Обережним бути потрібно, але панікувати не треба)", - написав автор.

З 2014 року Григорій Чхартішвілі, відомий також своєю критикою нинішньої російської влади, живе у Франції і Великій Британії, відомий в Україні через серію книг про Ераста Фандоріна.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 530 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57