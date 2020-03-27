Російський письменник Борис Акунін повідомив, що інфікувався коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російський письменник і громадський діяч Григорій Чхартішвілі, який пише і найбільш відомий під псевдонімом Борис Акунін, інфікувався новим коронавірусом. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Я закинув Facebook, тому що лежу з "модною хворобою". Трохи зміцнію - обов'язково поділюся враженнями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавірусом набагато страшніший від самого коронавірусу. Обережним бути потрібно, але панікувати не треба)", - написав автор.
З 2014 року Григорій Чхартішвілі, відомий також своєю критикою нинішньої російської влади, живе у Франції і Великій Британії, відомий в Україні через серію книг про Ераста Фандоріна.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 530 тисяч осіб.