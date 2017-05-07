Российских журналистов, которые посещали Крым, не пустят на "Евровидение" - А.Геращенко

"Никто из российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - отметил А.Геращенко.

Также он добавил, что первый такой прецедент произошел с журналистом Russia Today Рамилем Ситдиковым.

Напомним, СБУ запретила российской певице, которую РФ выбрала для участия в "Евровидении", Юлии Самойловой въезд в Украину на три года. Впоследствии стало известно, что Ю.Самойлова в первый день "Евровидения-2017" выступит в оккупированном Севастополе.