Российских журналистов, которые посещали Крым, не пустят на "Евровидение" - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Ни один журналист, аккредитованный на "Евровидение", посещавший аннексированный Крым, не будет допущен на территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Никто из российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - отметил А.Геращенко.
Также он добавил, что первый такой прецедент произошел с журналистом Russia Today Рамилем Ситдиковым.
Напомним, СБУ запретила российской певице, которую РФ выбрала для участия в "Евровидении", Юлии Самойловой въезд в Украину на три года. Впоследствии стало известно, что Ю.Самойлова в первый день "Евровидения-2017" выступит в оккупированном Севастополе.