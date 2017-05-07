Російських журналістів, які відвідували Крим, не пустять на "Євробачення" - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Жоден журналіст, акредитований на “Євробачення”, що відвідував анексований Крим, не буде допущений на територію України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на „Євробачення“ і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни”, — зазначив А.Геращенко.
Також він додав, що перший такий прецедент стався із журналістом Russia Today Рамілем Сітдиковим.
Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці, яку РФ обрала для участі в “Євробаченні”, Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки. Згодом стало відомо, що Ю.Самойлова в перший день “Євробачення-2017” виступить в окупованому Севастополі.