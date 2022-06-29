Российские захватчики вывесили триколор в Новотроицком Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Новотроицком Херсонской области на здании поселкового совета российские оккупанты вывесили триколор. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
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“В Новотроицком на здании поселкового совета военные рф вывесили триколор. До этого там был украинский флаг. Также сняли государственные флаги с построек суда и пожарной части, сообщают местные жители”, — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты перекрасили в цвета триколора стелу на въезде в Энергодар на Запорожье.