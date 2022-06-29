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13:44 • 28302 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43728 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45440 просмотра

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12:52 • 23107 просмотра

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Российские захватчики вывесили триколор в Новотроицком Херсонской области

Российские захватчики вывесили триколор в Новотроицком Херсонской области

Киев • УНН

 • 150653 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Новотроицком Херсонской области на здании поселкового совета российские оккупанты вывесили триколор. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Цитата

“В Новотроицком на здании поселкового совета военные рф вывесили триколор. До этого там был украинский флаг. Также сняли государственные флаги с построек суда и пожарной части, сообщают местные жители”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Российские оккупанты перекрасили в цвета триколора стелу на въезде в Энергодар на Запорожье.

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