Російські загарбники вивісили триколор у Новотроїцькому на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Новотроїцькому на Херсонщині на будівлі селищної ради російські окупанти вивісили триколор. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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“У Новотроїцькому на будівлі селищної ради військові рф вивісили триколор. До цього там був український прапор. Також зняли державні прапори з будівель суду та пожежної частини, повідомляють місцеві жителі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти перефарбували в кольори триколору стелу на в'їзді в Енергодар на Запоріжжі.