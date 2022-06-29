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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські загарбники вивісили триколор у Новотроїцькому на Херсонщині

Російські загарбники вивісили триколор у Новотроїцькому на Херсонщині

Київ • УНН

 • 150655 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Новотроїцькому на Херсонщині на будівлі селищної ради російські окупанти вивісили триколор. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.

Цитата

“У Новотроїцькому на будівлі селищної ради військові рф вивісили триколор. До цього там був український прапор. Також зняли державні прапори з будівель суду та пожежної частини, повідомляють місцеві жителі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Російські окупанти перефарбували в кольори триколору стелу на в'їзді в Енергодар на Запоріжжі.

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