Російські загарбники вивісили триколор у Новотроїцькому на Херсонщині

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“У Новотроїцькому на будівлі селищної ради військові рф вивісили триколор. До цього там був український прапор. Також зняли державні прапори з будівель суду та пожежної частини, повідомляють місцеві жителі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти перефарбували в кольори триколору стелу на в'їзді в Енергодар на Запоріжжі.