Российские захватчики обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами

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"Враг снова ударил по нашим соседям - Никопольскому району. Били в частности фосфорными снарядами, в результате чего произошли серьезные возгорания, но пожар также удалось ночью спасателям ликвидировать", - отметил Вилкул.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую общину Сумской области.