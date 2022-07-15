Российские захватчики обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские оккупанты ударили по Никопольскому району Днепропетровской области фосфорными снарядами. Поднялся пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
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"Враг снова ударил по нашим соседям - Никопольскому району. Били в частности фосфорными снарядами, в результате чего произошли серьезные возгорания, но пожар также удалось ночью спасателям ликвидировать", - отметил Вилкул.
Напомним
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