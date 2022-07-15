Російські загарбники обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області фосфорними снарядами. Здійнялася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.
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"Ворог знову вдарив по наших сусідах - Нікопольському району. Били зокрема фосфорними снарядами, внаслідок чого сталися серйозні загоряння, але пожежу також вдалося вночі рятувальникам ліквідувати", - зазначив Вілкул.
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