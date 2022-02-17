Российские военные в Беларуси угрожают странам Балтии и Польше - президент Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия сосредоточила в Беларуси 45 000 солдат, и их присутствие угрожает странам Балтии и Польше, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Напряженность между Москвой и столицами стран НАТО высокая после нескольких недель обвинений Соединенных Штатов в том, что Россия разместила до 150 000 военнослужащих у границ Украины для вторжения. Москва обвиняет Запад в "истерии" и отрицает, что хочет вторжения.
Совместные российские и белорусские военные учения у границы Беларуси с Украиной должны завершиться в воскресенье.
Цитата
"Они собрали 45 тысяч военнослужащих, много военной техники, ВВС. И мы не слышим очень четко сформулированных обещаний, что это будет выведено на территорию России после окончания учений. Это еще один способ сохранить напряжение", - сказал Науседа в видеообращении после встречи лидеров ЕС в Брюсселе.
"Это создает больше потенциальных угроз сейчас и для стран Балтии и Польши", - добавил он.
Добавим
Страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония, а также Польша являются членами Европейского Союза и НАТО.
НАТО рассчитывает увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польши на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после учений, заявил 7 февраля глава военного комитета Альянса.