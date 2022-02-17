Російські військові в Білорусі загрожують країнам Балтії та Польщі - президент Литви

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55676 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 92504 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 101668 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 129513 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 136493 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 117310 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134981 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167952 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179583 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215681 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 212893 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 288243 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 77369 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 54542 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 73979 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 288371 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 212987 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 306178 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 424450 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 675407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 21581 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 73979 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103252 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140411 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165028 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Російські військові в Білорусі загрожують країнам Балтії та Польщі - президент Литви

Російські військові в Білорусі загрожують країнам Балтії та Польщі - президент Литви

Київ • УНН

 • 20402 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія зосередила в Білорусі 45 000 солдатів, і їхня присутність загрожує країнам Балтії та Польщі, заявив у четвер президент Литви Гітанас Науседа. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Напруженість між Москвою та столицями країн НАТО висока після кількох тижнів звинувачень Сполучених Штатів у тому, що Росія розмістила до 150 000 військовослужбовців біля кордонів України для вторгнення. Москва звинувачує Захід в "істерії" та заперечує, що хоче вторгнення.

Спільні російські та білоруські військові навчання біля кордону Білорусі з Україною мають завершитись у неділю.

Цитата

"Вони зібрали 45 тисяч військовослужбовців, багато військової техніки, ВПС. І ми не чуємо дуже чітко сформульованих обіцянок, що це буде виведено на територію Росії після закінчення навчань. Це ще один спосіб зберегти напругу", - сказав Науседа у відеозверненні після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

"Це створює більше потенційних загроз зараз і для країн Балтії та Польщі", - додав він.

Додамо

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія, а також Польща є членами Європейського Союзу та НАТО.

НАТО розраховує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після навчань, заявив 7 лютого голова військового комітету Альянсу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70