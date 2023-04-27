Российские войска установили позиции на крышах некоторых корпусов реакторов ЗАЭС - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские войска установили позиции на крышах некоторых корпусов реакторов Запорожской АЭС, что скорее всего свидетельствует об их беспокойстве относительно перспективы большого украинского наступления. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
В МО Британии указывают, что "на снимках видно, что к марту 2023 года российские войска установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)".
"россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года. Однако это первый признак того, что фактические здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны", - отмечается в отчете.
"россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы большого украинского наступления. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия. Тем не менее, прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при наиболее вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень укреплены", - сообщили в британской разведке.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока российские войска присутствуют на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС - опасность будет существовать для всего человечества.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что усилия по защите Запорожской АЭС продолжаются.
Запорожская АЭС: Российские оборонительные позиции, построенные из мешков с песком на зданиях реактора pic.twitter.com/bBdjzdKq2s— Министерство обороны (@DefenceHQ) 27 апреля 2023 года