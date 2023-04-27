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Російські війська встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Російські війська встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Київ • УНН

 • 314272 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські війська встановили позиції на на дахах деяких корпусів Запорізької АЕС, що швидше за все свідчить про їх занепокоєння щодо перспективи великого українського наступу. Про це ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У МО Британії вказують, що "на знімках видно, що до березня 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішків із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)".

"росія контролює ЗАЕС із березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні будівлі реакторів враховуються під час планування тактичної оборони", - зазначається у звіті.

"росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її дедалі більше турбують перспективи великого українського наступу. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо довкола ЗАЕС будуть бойові дії. Тим не менш, пряме катастрофічне пошкодження реакторів малоймовірно при найбільш ймовірних сценаріях з використанням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже укріплені", - повідомили у британській розвідці.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що поки російські війська присутні на території найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС - небезпека буде існувати для всього людства.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками переговорів по телефону з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що зусилля щодо захисту Запорізької АЕС продовжуються.

Zaporizhzhya Nuclear Power Plant: Russian defensive positions constructed from sandbags on reactor buildings pic.twitter.com/bBdjzdKq2s

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2023

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