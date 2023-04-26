Голова МАГАТЕ зідзвонився з Зеленським: зусилля щодо захисту Запорізької АЕС продовжуються
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що переговорив по телефону з Президентом України Володимиром Зеленським і заявив за підсумками дзвінка, що зусилля щодо захисту Запорізької АЕС продовжуються, пише УНН.
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"Мав честь поспілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським у 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС і оголосити йому про програму МАГАТЕ з надання медичної допомоги персоналу на всіх українських атомних електростанціях (АЕС). Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - написав Гроссі у Twitter.
Доповнення
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що поки російські війська присутні на території найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС - небезпека буде існувати для всього людства.
Зеленський у заяві до 37-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС наголосив, що потрібно зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу.