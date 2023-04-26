Підприємства у зоні ЧАЕС після окупації вже повернулися до нормальної роботи - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Наукові й безпекові підприємства в зоні Чорнобильської атомної електростанції вже повернулися до нормального режиму роботи після звільнення від російських окупантів минулого року, зазначив Президент Володимир Зеленський у Facebook, пише УНН.
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Він наголосив, що 37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації.
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"Минулого року окупант не тільки захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ. Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи", - вказав Президент.
Україна та світ, з його слів, заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині.
"Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу", - підкреслив Зеленський.
Доповнення
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що поки російські війська присутні на території найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС - небезпека буде існувати для всього людства.