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Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в россию - городской совет

Киев • УНН

 • 132586 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Русские войска заставляют людей на занятых ими территориях выезжать в россию, сообщает городской совет Мариуполя. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию россии. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и хранилища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора", - говорится в сообщении.

Детали

Как заявляет мэрия, мариупольцев вывозили в фильтрационных лагерей, где у них проверяли телефоны и документы. Часть после этого перевозили дальше вглубь россии, судьба остальных остается неизвестной.

Напомним

На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими папа - журналист.

Украинские Национальные Новости

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