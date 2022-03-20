Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в россию - городской совет

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"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию россии. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и хранилища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора", - говорится в сообщении.

Детали

Как заявляет мэрия, мариупольцев вывозили в фильтрационных лагерей, где у них проверяли телефоны и документы. Часть после этого перевозили дальше вглубь россии, судьба остальных остается неизвестной.

Напомним

На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими папа - журналист.