Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в россию - городской совет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Русские войска заставляют людей на занятых ими территориях выезжать в россию, сообщает городской совет Мариуполя. Об этом сообщает УНН.
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"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию россии. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и хранилища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора", - говорится в сообщении.
Детали
Как заявляет мэрия, мариупольцев вывозили в фильтрационных лагерей, где у них проверяли телефоны и документы. Часть после этого перевозили дальше вглубь россии, судьба остальных остается неизвестной.
Напомним
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