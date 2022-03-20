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Російські війська силоміць вивозять жителів Маріуполя до росії – міська рада

Російські війська силоміць вивозять жителів Маріуполя до росії – міська рада

Київ • УНН

 • 132589 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до росії, повідомляє міська рада Маріуполя. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб росії, доля інших лишається невідомою.

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Українські Національні Новини

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