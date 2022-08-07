Российские студенты в Эстонии не смогут претендовать на получение вида на жительство на основании обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Эстония заявила, что российские студенты теперь не смогут претендовать на получение временного вида на жительство и на его продление на основании обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Россияне, окончившие бакалавриат или магистратуру в эстонских вузах, а также российские студенты и абитуриенты теперь не смогут претендовать на получение временного вида на жительство и на его продление на основании обучения или только что полученного диплома.
Это – одно из ограничительных мер, принятых МИД Эстонии в ответ на российскую агрессию в Украине.
Притом Эстония в этом не одинока. После 24 февраля россиянам почти невозможно получить шенгенские визы в дипломатических представительствах Латвии, Литвы, Польши и Чешской Республики. Недавно ведущие парламентские партии Финляндии проголосовали за прекращение выдачи виз гражданам РФ.
Напомним
Посольство Латвии в РФ приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.