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Российские студенты в Эстонии не смогут претендовать на получение вида на жительство на основании обучения

Киев • УНН

 • 111601 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Эстония заявила, что российские студенты теперь не смогут претендовать на получение временного вида на жительство и на его продление на основании обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Россияне, окончившие бакалавриат или магистратуру в эстонских вузах, а также российские студенты и абитуриенты теперь не смогут претендовать на получение временного вида на жительство и на его продление на основании обучения или только что полученного диплома.

Это – одно из ограничительных мер, принятых МИД Эстонии в ответ на российскую агрессию в Украине.

Притом Эстония в этом не одинока. После 24 февраля россиянам почти невозможно получить шенгенские визы в дипломатических представительствах Латвии, Литвы, Польши и Чешской Республики. Недавно ведущие парламентские партии Финляндии проголосовали за прекращение выдачи виз гражданам РФ.

Напомним

Посольство Латвии в РФ приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

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