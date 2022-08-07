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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські студенти в Естонії не зможуть претендувати на отримання посвідки на проживання на підставі навчання

Російські студенти в Естонії не зможуть претендувати на отримання посвідки на проживання на підставі навчання

Київ • УНН

 • 111606 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Естонія заявила, що російські студенти тепер не зможуть претендувати на отримання тимчасового посвідки на проживання та на його продовження на підставі навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Росіяни, які закінчили бакалаврат або магістратуру в естонських ВНЗ, а також російські студенти та абітурієнти тепер не зможуть претендувати на отримання тимчасового посвідки на проживання та на його продовження на підставі навчання або щойно отриманого диплома.

Це – один з обмежувальних заходів, вжитих МЗС Естонії у відповідь на російську агресію в Україні.

Притому Естонія в цьому не самотня. Після 24 лютого росіянам стало майже неможливо отримати шенгенські візи у дипломатичних представництвах Латвії, Литви, Польщі та Чеської Республіки. Нещодавно провідні парламентські партії Фінляндії проголосували за те, щоб припинити видачу віз громадянам РФ.

Нагадаємо

Посольство Латвії у РФ призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін.

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