Детали

Отмечается, что глава ЧВК Вагнера евгений пригожин 24 декабря посетил похороны своего наемника в Санкт-Петербурге. Там он заявил, что россия должна национализировать имущество элит, которые игнорируют или не поддерживают войну. Финансист Вагнера добавил: состоятельные люди согласны с концепцией доминирования в рф "западных кураторов" и сравнил нынешнюю олигархию с россией 90-х годов.

"пригожин в последние недели разжег скандал о захоронении военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности такие как легализация Вагнера в россии и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском интернете", - говорится в сообщении.

ISW пишет, что российский диктатор владимир путин также частично "атаковал" олигархов рф: по словам путина, среди патриотического большинства есть бизнесмены, которые не разделяют его настроений. Он заявил, что россияне, которые выводят российские деньги из-за границы и не имеют связи со страной, "являются опасностью" для россии.

Аналитики также добавляют, что сам президент рф "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы усилить собственную авторитарную клептократию.

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