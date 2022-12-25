Російські силовики створюють умови для вилучення в олігархів ресурсів на війну - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій, передає УНН.
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Зазначається, що голова ПВК Вагнера євген пригожин 24 грудня відвідав похорон свого найманця в Санкт-Петербурзі. Там він заявив, що росія має націоналізувати майно еліт, які ігнорують або не підтримують війну. Фінансист Вагнера додав: заможні люди згодні з концепцією домінування в рф "західних кураторів" і порівняв нинішню олігархію з росією 90-х років.
"пригожин останніми тижнями розпалив скандал щодо поховання військовослужбовця Вагнера, аби просувати свої політичні цілі. Зокрема такі як легалізація Вагнера в росії й перерозподіл багатств. Його заяви на похороні набули значного розголосу в російському інтернеті", - йдеться в повідомленні.
ISW пише, що російський диктатор володимир путін також частково "атакував" олігархів рф: за словами путіна, серед патріотичної більшості є бізнесмени, які не поділяють його настроїв. Він заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, "є небезпекою" для росії.
Аналітики також додають, що сам президент рф "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, аби посилити власну авторитарну клептократію.
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