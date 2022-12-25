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Російські силовики створюють умови для вилучення в олігархів ресурсів на війну - ISW

Російські силовики створюють умови для вилучення в олігархів ресурсів на війну - ISW

Київ • УНН

 • 390814 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що голова ПВК Вагнера євген пригожин 24 грудня відвідав похорон свого найманця в Санкт-Петербурзі. Там він заявив, що росія має націоналізувати майно еліт, які ігнорують або не підтримують війну. Фінансист Вагнера додав: заможні люди згодні з концепцією домінування в рф "західних кураторів" і порівняв нинішню олігархію з росією 90-х років.

"пригожин останніми тижнями розпалив скандал щодо поховання військовослужбовця Вагнера, аби просувати свої політичні цілі. Зокрема такі як легалізація Вагнера в росії й перерозподіл багатств. Його заяви на похороні набули значного розголосу в російському інтернеті", - йдеться в повідомленні.

ISW пише, що російський диктатор володимир путін також частково "атакував" олігархів рф: за словами путіна, серед патріотичної більшості є бізнесмени, які не поділяють його настроїв. Він заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, "є небезпекою" для росії.

Аналітики також додають, що сам президент рф "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, аби посилити власну авторитарну клептократію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швидкість просування окупантів у районі Бахмута сповільнилася – ISW

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