Российские ракеты на 2/3 состоят из западных компонентов - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Согласно новому отчету Королевского института объединенных служб, в российском оружии, обнаруженном в Украине, было обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, что свидетельствует о том, что Москва приобрела важные технологии у компаний в США, Европе и Азии за годы до вторжения. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
С начала войны украинские военные захватили или вывезли с поля боя неповрежденное или частично поврежденное русское оружие.
Согласно исследованию, предоставленному Reuters, после разборки было обнаружено, что 27 из этих вооружений и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, в основном основаны на западных компонентах.
На сегодняшний день это наиболее подробная опубликованная оценка роли западных компонентов в войне россии против Украины.
Около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями – данные на основе изъятого из Украины оружия. На продукцию, изготовленную американскими компаниями Analog Devices и Texas Instruments, приходится около четверти всех западных компонентов оружия.
Другие компоненты поступали от компаний из таких стран, как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия, Швейцария и Нидерланды.
Российское оружие, которое критически зависит от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев.