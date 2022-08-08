Російські ракети на 2/3 складаються із західних компонентів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Згідно з новим звітом Королівського інституту об'єднаних служб, у російській зброї, виявленій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва, що свідчить про те, що Москва набула важливих технологій у компаній у США, Європі та Азії за роки до вторгнення. Про це пише Reuters, передає УНН.
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З початку війни українські військові захопили чи вивезли з поля бою непошкоджену чи частково пошкоджену російську зброю.
Згідно з дослідженням, наданим Reuters, після розбирання було виявлено, що 27 із цих озброєнь та військових систем, від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони, в основному засновані на західних компонентах.
На сьогоднішній день це найдокладніша опублікована оцінка ролі західних компонентів у війні росії проти України.
Близько двох третин компонентів було виготовлено американськими компаніями - дані на основі вилученої з України зброї. На продукцію, виготовлену американськими компаніями Analog Devices та Texas Instruments, припадає майже чверть усіх західних компонентів зброї.
Інші компоненти надходили від компаній із таких країн, як Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.
Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців.