Российские пограничники задержали двух крымских татар

"На допрос задержанных активистов забрали под предлогом сомнений в подлинности документов, удостоверяющих личность. По словам жены - Халид Бекировой стало известно, что в 9.10 утра были задержаны на российской границе "Каланчак" и содержатся до настоящего времени в модуле для дополнительных проверок активисты "Крымской солидарности" Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2017 года оба были задержаны возле дома Марлена Мустафаева, осуждены и отбывали административный арест (5 суток) за, якобы, несанкционированный митинг.

В марте 2017 года "Симферопольский районный суд" дал 3 суток админареста задержанному крымскотатарскому активисту Ремзи Бекирову за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.



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Руслан Сулейманов участвовал в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар и также был осужден с административным штрафом в размере 10000 рублей.

Как сообщал УНН, в Крыму задержали трех крымских татар.