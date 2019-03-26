Російські прикордонники затримали двох кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російські прикордонники затримали двох кримських татар - Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова біля контрольованої окупаційними властями сторони КПВВ "Каланчак". Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, передає УНН. Російська
"На допит затриманих активістів забрали під приводом сумнівів в достовірності документів, що засвідчують особу. За словами дружини - Халіде Бекіровою стало відомо, що о 9.10 ранку було затримано на російському кордоні "Каланчак" і утримуються до теперішнього часу в модулі для додаткових перевірок активісти "Кримської солідарності" Ремзі Бекіров і Руслан Сулейманов", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, у лютому 2017 року обидва були затримані біля будинку Марлена Мустафаєва, засуджені й відбували адміністративний арешт (5 діб) за, нібито, несанкціонований мітинг.
У березні 2017 року "Сімферопольський районний суд" дав 3 діб адмінарешту затриманому кримськотатарському активісту Ремзі Бекірова за нібито поширення екстремістських матеріалів в соцмережі.
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Руслан Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар і також був засуджений з адміністративним штрафом у розмірі 10000 рублів.
Як повідомляв УНН, у Криму затримали трьох кримських татар.