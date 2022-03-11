Российские оккупанты ударили по дому: погиб экс-проректор Харьковского университета внутренних дел и его 21-летняя внучка

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"Сегодня трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец.

Российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия", - написал Синєгубов.

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Председатель ОГА добавил, что был лично знаком с Валерием Московцем, некоторое время работал под его руководством.

"Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, примерного семьянина - отца и дедушку. Вечная память и искренние соболезнования родным. Почти ежедневно Харьковская область теряет лучших. Никогда не простим врагу!" - добавил Синєгубов.