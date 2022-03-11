Російські окупанти вдарили по будинку: загинув експроректор Харківського університету внутрішніх справ та його 21-річна онука
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram, передає УНН.
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"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець.
Російський окупант прямим попадання влучив в житловий будинок у Дергачах. Загинула також його 21-річна онука Анастасія", - написав Синєгубов.
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Голова ОДА додав, що був особисто знайомий із Валерієм Московцем, деякий час працював під його керівництвом.
"Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина - батька і дідуся. Вічна пам‘ять і щирі співчуття рідним. Майже щодня Харківщина втрачає найкращих. Ніколи не пробачимо ворогу!" - додав Синєгубов.