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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти вдарили по будинку: загинув експроректор Харківського університету внутрішніх справ та його 21-річна онука

Російські окупанти вдарили по будинку: загинув експроректор Харківського університету внутрішніх справ та його 21-річна онука

Київ • УНН

 • 123762 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram, передає УНН

Цитата

"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Іванович Московець.

Російський окупант прямим попадання влучив в житловий будинок у Дергачах. Загинула також його 21-річна онука Анастасія", - написав Синєгубов.

Додамо

Голова ОДА додав, що був особисто знайомий із Валерієм Московцем, деякий час працював під його керівництвом.

"Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина - батька і дідуся. Вічна пам‘ять і щирі співчуття рідним. Майже щодня Харківщина втрачає найкращих. Ніколи не пробачимо ворогу!" - додав Синєгубов.

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