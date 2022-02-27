Российские оккупанты ракетным ударом разрушили нефтебазу сети KLO

Детали

Работникам нефтебазы удалось спасти 15 вагонов с дизельным топливом и 8 вагонов с газом. Эти ресурсы пойдут на нужды ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и “держит небо”.

“Русская ракета, иди... Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает — мы продолжаем работать”, — отметили в сети KLO.

В Сети обнародовали видео, которое зафиксировали тепловизоры, закрепленные на тепловоз. Техника как раз проезжала в десятках метров от горящих резервуаров с горючим.

Напомним

Русские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет.