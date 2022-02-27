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Російські окупанти ракетним ударом зруйнували нафтобазу мережі KLO

Російські окупанти ракетним ударом зруйнували нафтобазу мережі KLO

Київ • УНН

 • 161649 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У ніч проти 27 лютого окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі KLO у Крячках, неподалік Василькова. Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook KLO.

Деталі

Працівникам нафтобази вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Ці ресурси підуть на потреби ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та “тримає небо”.

“Російська ракета, іди... Навіть коли нас атакують і все навколо палає — ми продовжуємо працювати”, — наголосили у мережі KLO.

У мережі оприлюднили відео, яке зафіксували тепловізори, що закріплені на тепловоз. Техніка якраз проїжджала в десятках метрів від палаючих резервуарів з пальним.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет.

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