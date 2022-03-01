Российские оккупанты обстреляли жилые районы Мариуполя: под удар попала школа

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"Сегодня армия террористов рф цинично обстреляла жилые районы Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов по бул. Шевченко и школа № 16 в том же районе. Кроме того, обстрелу вновь подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП “Коммунальник”. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

“Оккупанты из россии ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападение фашистов. Отобьем и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим”, — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Дополнение

Обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращались и накануне.