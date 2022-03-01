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Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя: під удар потрапила школа

Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя: під удар потрапила школа

Київ • УНН

 • 236500 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя, під удар зокрема потрапила школа. Кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомили у Маріупольській міській раді, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні армія терористів рф цинічно обстріляла житлові райони Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа № 16 у тому ж районі. Крім того, обстріл знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП “Комунальник”. Число постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

“Окупанти з росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб’ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо”, — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Доповнення

Обстріли Маріуполя та Волновахи не припинялися і напередодні.

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