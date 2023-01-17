Российские оккупанты обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Под огонь попали три общины – Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20-ти снарядов.
Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются.
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"В остальных районах сирена несколько раз в течение ночи извещала об опасности. Прошло без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - отметил Резниченко.
Напомним
Оккупанты обстреляли Красногригоревскую и Марганецкую общины.