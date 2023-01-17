Российские оккупанты обстреляли Никопольщину

Детали

Под огонь попали три общины – Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20-ти снарядов.

Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются.

Цитата

"В остальных районах сирена несколько раз в течение ночи извещала об опасности. Прошло без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - отметил Резниченко.

Напомним

Оккупанты обстреляли Красногригоревскую и Марганецкую общины.