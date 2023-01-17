Російські окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти тричі ударили по Нікопольському району з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів.
Люди не постраждали. Наслідки атаки з’ясовуються.
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"У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.