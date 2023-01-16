Окупанти обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади

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“Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів... Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені. У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід”, — зазначив голова ОВА.

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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35 людей, серед них — двоє дітей.