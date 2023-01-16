Оккупанты обстреляли Червоногригорьевскую и Марганецкую громады

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“Никопольщина снова пострадала от вражеских обстрелов... Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Люди невредимы. В Червоногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод”, — отметил глава ОВА.

Напомним

Количество погибших в Днепре возросло до 35 человек, среди них — двое детей.