Оккупанты обстреляли Червоногригорьевскую и Марганецкую громады
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По меньшей мере 15 российских снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Никопольщина снова пострадала от вражеских обстрелов... Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Люди невредимы. В Червоногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод”, — отметил глава ОВА.
Напомним
Количество погибших в Днепре возросло до 35 человек, среди них — двое детей.