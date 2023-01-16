Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, серед них - двоє дітей

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“Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 — поранені. З-поміж поранених 14 дітей”, — зазначив він.

Резніченко наголосив, що доля ще 35 мешканців будинку невідома.

Пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.