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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 419844 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35 людей, серед них - двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, серед них - двоє дітей

Цитата

“Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 — поранені. З-поміж поранених 14 дітей”, — зазначив він.

Резніченко наголосив, що доля ще 35 мешканців будинку невідома.

Пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Українські Національні Новини

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