Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35 людей, серед них - двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 — поранені. З-поміж поранених 14 дітей”, — зазначив він.
Резніченко наголосив, що доля ще 35 мешканців будинку невідома.
Пошук людей під завалами триває.
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