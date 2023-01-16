Количество погибших в Днепре возросло до 35, среди них - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Количество погибших в Днепре возросло до 35 человек, среди них - двое детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. На это время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 — ранены. Среди раненых 14 детей”, — отметил он.
Резниченко подчеркнул, что судьба еще 35 жителей дома неизвестна.
Поиск людей под завалами продолжается.
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.