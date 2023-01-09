Российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В течение дня российские военные нанесли 94 удара по Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской общинам. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Шалыгинскую общину россияне обстреляли из минометов (10 прилетов) и из ствольной артиллерии (27 прилетов).
По Краснопольской общине враг ударил из ствольной артиллерии (12 прилетов) и из реактивной системы залпового огня (23 прилета).
“Также россияне сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на нашу территорию”, — отметил председатель Сумской ОВА.
Белопольская община: был минометный обстрел с территории россии (12 прилетов).
По Юнаковской общине противник вел также минометный огонь (8 прилетов).
“Во всех случаях — без жертв и пострадавших”, — сообщил Живицкий.
Напомним
144 удара нанесла российская армия в течение 8 января по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины.