Российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области

Детали

Шалыгинскую общину россияне обстреляли из минометов (10 прилетов) и из ствольной артиллерии (27 прилетов).

По Краснопольской общине враг ударил из ствольной артиллерии (12 прилетов) и из реактивной системы залпового огня (23 прилета).

“Также россияне сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на нашу территорию”, — отметил председатель Сумской ОВА.

Белопольская община: был минометный обстрел с территории россии (12 прилетов).

По Юнаковской общине противник вел также минометный огонь (8 прилетов).

“Во всех случаях — без жертв и пострадавших”, — сообщил Живицкий.

Напомним

144 удара нанесла российская армия в течение 8 января по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины.