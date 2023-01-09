Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Протягом дня російські військові нанесли 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів (10 прильотів) та зі ствольної артилерії (27 прильотів).
По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (12 прильотів) та з реактивної системи залпового вогню (23 прильоти).
“Також росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера на нашу територію”, — зазначив голова Сумської ОВА.
Білопільська громада: був мінометний обстріл з території росії (12 прильотів).
По Юнаківській громаді противник вів також мінометний вогонь (8 прильотів).
“У всіх випадках — без жертв та постраждалих”, — повідомив Живицький.
Нагадаємо
144 удари завдала російська армія протягом 8 січня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.