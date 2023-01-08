Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. 144 удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, “Граду” та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.
Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.
Новослобідську громаду окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.
По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів.
Цитата
“Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було — це і врятувало їхні життя”, — зазначив Живицький.
“Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території. У всіх випадках — без жертв та постраждалих”, — додав він.
Доповнення
Ворог завдав удару по Миропільській громаді Сумської області. В результаті обстрілів пошкоджено 5 будинків та ферму.