Оккупанты обстреляли пять громад Сумской области

Детали

Есманьскую громаду враг обстрелял 4 раза из минометов, “Града” и ствольной артиллерии. Всего было 44 прилета. В результате обстрела значительно повреждены четыре частных дома местных жителей, также школа и сельский клуб.

Миропольская община: россияне били из минометов и артиллерии. 42 прилеты были на нашей территории. Вражеские снаряды повредили 5 жилых домов и местную ферму.

Новослободскую громаду оккупанты обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов.

По Белопольской громаде враг также бил из минометов, 29 прилетов.

Цитата

“Взрывы разрушили один жилой дом. Людей на тот момент дома не было — это и спасло их жизни”, — отметил Живицкий.

“Хотинская община: 18 вражеских мин разорвались на нашей территории. Во всех случаях — без жертв и пострадавших”, — добавил он.

Дополнение

Враг нанёс удар по Миропольской громаде Сумской области. В результате обстрелов повреждены 5 домов и ферма.