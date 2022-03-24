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Российские оккупанты на Харьковщине прибегают к похищению детей

Киев • УНН

 • 123788 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российские оккупанты на временно оккупированной Харьковщины прибегают к похищению детей, пишет УНН со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Украины.

Российские оккупанты на Харьковщине прибегают к похищению детей

Цитата

“На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднеппингу. По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы Украины, лица, которые согласились работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области”, - сообщили в МВД.

Детали

Так, по информации правоохранителей, захватчикам донесли, что мужчина имеет оружие, собранное на местах боевых действий. Русские отправили местных коллаборантов разобраться.

Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец как раз выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука.

"Прихвостни захватчиков начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел возле дороги один автомат, который готов отдать за детей. Вражеские прихвостни ответили, что за один автомат готовы отдать лишь одного сына, или придется договариваться ... Этот пример - очередное доказательство, что Россия попирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы международного права, а преступления, которые совершает рф, соизмеримы с преступлениями Гитлера”, - отмечают в ведомстве.

Ранее

Как писал УНН, по данным Министерства иностранных дел Украины, российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Украины в рф 2389 детей.

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