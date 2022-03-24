Російські окупанти на Харківщині вдаються до викрадення дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупанти на тимчасово окупованій Харківщини вдаються до викрадення дітей, пише УНН з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ України.
Цитата
“На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу. За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби України, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області”, - повідомили в МВС.
Деталі
Так, за інформацією правоохоронців, загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися.
Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням із російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука.
“Посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися … Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє рф, співмірні зі злочинами Гітлера”, - наголошують в відомстві.
Раніше
Як писав УНН, за даними Міністерства закордонних справ України, російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій України до рф 2389 дітей.