Российские компании набирают рабочих для рытья окопов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Рекрутинговые компании рф массово набирают рабочих для рытья окопов и строительства других военных укреплений на территории аннексированных областей Украины, а также Белгородской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Десятки таких объявлений появились на сайте сервиса поиска персонала HeadHunter, сайте “Авито”, а также в социальной сети “ВКонтакте”.
Отмечается, что соискателям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей на месяц (от 51 до 146 тысяч гривен). Также потенциальным работникам обещают бесплатное проживание, питание и транспорт.
"Как отмечает телеграмм-канал “Можем объяснить”, в большинстве объявлений заказчиком выступает компания “СтройКом”. Согласно информации на сайте компании , она занималась набором персонала для строительства Керченского моста, аэропорта в Сочи, футбольного стадиона в Нижнем Новгороде и небоскреба “Лахта-центр” в Санкт-Петербурге”, - говорится в сообщении.
Журналисты в интернете обнаружили много негативных отзывов о сотрудничестве с “СтройКом”. В частности, рабочие жалуются на плохие бытовые условия и задержки, а иногда и невыплаты обещанной зарплаты.
Дополнение
Осенью после успешного украинского контрнаступления стало известно, что российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма на границе с Херсонской областью.
Кроме того, основатель российской так называемой “частной военной компании вагнера” евгений пригожин анонсировал строительство многокилометровой оборонительной линии в аннексированной Луганской области. Позже о строительстве таких линий заявили губернаторы Белгородской и Курской областей рф.