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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російські компанії набирають робітників для риття окопів

Російські компанії набирають робітників для риття окопів

Київ • УНН

 • 701992 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Рекрутингові компанії рф масово набирають робітників для риття окопів та будівництва інших військових укріплень на території анексованих областей України, а також Бєлгородської області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Десятки таких оголошень зʼявилися на сайті сервісу пошуку персоналу HeadHunter, сайті “Авіто”, а також в соціальній мережі “ВКонтакте”.

Зазначається, що здобувачам пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою від 89 до 258 тисяч рублів на місяць (від 51 до 146 тисяч гривень). Також потенційним працівникам обіцяють безкоштовне проживання, харчування та транспорт.

"Як зазначає телеграм-канал “Можем объяснить”, у більшості оголошень замовником виступає компанія “БудКом”. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона займалася набором персоналу для будівництва Керченського мосту, аеропорту в Сочі, футбольного стадіону в Нижньому Новгороді та хмарочоса “Лахта-центр” у Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Журналісти в інтернеті виявили багато негативних відгуків про співпрацю з “БудКом”. Зокрема, робітники скаржаться на погані побутові умови та затримки, а іноді й невиплати обіцяної зарплати.

Доповнення

Восени після успішного українського контрнаступу стало відомо, що російські війська почали рити окопи в північній частині анексованого Криму на кордоні з Херсонською областю.

Крім того, засновник російської так званої “приватної військової компанії вагнера” євген пригожин анонсував будівництво багатокілометрової оборонної лінії в анексованій Луганській області. Пізніше про будівництво таких ліній заявили губернатори Бєлгородської та Курської областей рф.

Українські Національні Новини

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