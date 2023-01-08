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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские энергетики помогают врагу уничтожать украинскую энергосистему - "Укрэнерго"

Киев • УНН

 • 746337 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Не только военные, но и энергетики врага задействованы в уничтожении украинской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий, сообщает УНН со ссылкой на сообщение «Укрэнерго».

Российские энергетики помогают врагу уничтожать украинскую энергосистему - "Укрэнерго"

Цитата

«Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками», — отметил Владимир Кудрицкий, объясняя, почему москва нацелена на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.

По словам Кудрицкого, российские инженеры знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами россии и беларуси.

Но сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

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