Российские энергетики помогают врагу уничтожать украинскую энергосистему - "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Не только военные, но и энергетики врага задействованы в уничтожении украинской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий, сообщает УНН со ссылкой на сообщение «Укрэнерго».
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«Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками», — отметил Владимир Кудрицкий, объясняя, почему москва нацелена на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.
По словам Кудрицкого, российские инженеры знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами россии и беларуси.
Но сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.
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