Российские энергетики помогают врагу уничтожать украинскую энергосистему - "Укрэнерго"

Цитата

«Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками», — отметил Владимир Кудрицкий, объясняя, почему москва нацелена на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.

По словам Кудрицкого, российские инженеры знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами россии и беларуси.

Но сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тотальный блэкаут теоретически возможен, практически вряд ли - глава Укрэнерго



