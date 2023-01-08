Російські енергетики допомагають ворогу нищити українську енергосистему – «Укренерго»
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Не лише військові, а й енергетики ворога задіяні у нищенні української енергетичної інфраструктури. Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення «Укренерго».
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«Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками», — зауважив Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому москва націлена на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.
За словами Кудрицького, російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами росії та білорусі.
Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.
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