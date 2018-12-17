Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы Минобороны.
"Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений", - сказано в сообщении.
Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности.
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При этом, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направлена) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).
Ранее в разведке сообщали, что оккупанты в ОРДЛО развернули экстренную мобилизацию "резервистов".