Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий - разведка

"Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений", - сказано в сообщении.

Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДЛО заставляют тяжелобольных призываться в "войска" - разведка

При этом, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направлена) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).



Ранее в разведке сообщали, что оккупанты в ОРДЛО развернули экстренную мобилизацию "резервистов".